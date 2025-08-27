آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين

تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة، إلى أزمات صحية شديدة، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم سامح حسين وحياة الفهد وأنغام، ونرصدها فى التقرير التالي.

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين ، تعرضه لوعكة صحية، وشارك منشورًا أثار فيه قلق جمهوره ومحبيه.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وتابع: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا”.

وأضاف: “ما أضعف الإنسان!!!!!”.

نجوى فؤاد

بينما نفت الفنانة نجوي فؤاد، ما تردد عن إجرائها عملية جراحية غدًا، مؤكدة أنها مازالت تجري فحوصات.

وتابعت نجوي فؤاد ، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ليس صحيحا أنني سأقوم بإجراء عملية جراحية غدًا، فمازلت أجري بعض الفحوصات الطبية للاستقرار على الوقت المناسب لإجراء الجراحة.

ياسمين رئيس

بينما تعرضت الفنانة ياسمين رئيس، الي وعكة صحية، حيث نشرت عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، صورة لها من داخل المستشفي.

وعلقت ياسمين رئيس: شيء جميل الحقيقة، بس مش عارفة أقول إيه بصراحة.. بس الحمد لله.

صبري عبد المنعم

وكشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية وتم نقله لأحد المستشفيات .

قال صبري عبد المنعم ، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” إن حالته الصحية شهدت تحسن كبير خلال الساعات الماضية.

وأضاف صبري عبد المنعم إنه غادر المستشفي منذ قليل بعد اجراء بعض الفحوصات الطبية ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا ولكنه كان يريد الإطمئنان على صحته.

وعن تفاصيل حالته الصحية ، أوضح صبري عبد المنعم ان السبب فى تعرضه لهذه الوعكة هى مضاعفات فى القلب والرئة.

واختتم صبري عبد المنعم حديثه، بأن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي دائم التواصل معه والاطمئنان على صحته بشكل مستمر.

حياة الفهد

أصيبت القنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بجلطة ونقلت إلى العناية المركزة، حيث مازالت ترقد بها هناك، وتم منع الزيارة عنها.

وفي بيان ، تضرعت أسرة الفنان حياة الفهد إلى الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويعيدها إلى جمهورها وهي تتمتع بأتم الصحة والعافية.

أنغام

كما تعرضت الفنانة الكبيرة أنغام الي وعكة صحية، وقامت باجراء عملية استصال الي البنكرياس في احدي الدول الاجنبية، حيث تعاني من الالام شديدة، وهي حاليًا في انتظار نتائج التحاليل بعد إجراء عملية لإزالة كيس دهني من البنكرياس.

وكان قد طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، والتى عادت ال. القاهرة بعد رحلة علاج شاقة.