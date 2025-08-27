قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين

سامح حسين
سامح حسين
أحمد إبراهيم

تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة، إلى أزمات صحية شديدة، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم سامح حسين وحياة الفهد وأنغام، ونرصدها فى التقرير التالي. 

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين ، تعرضه لوعكة صحية، وشارك منشورًا أثار فيه قلق جمهوره ومحبيه. 

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وتابع: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا”.

وأضاف: “ما أضعف الإنسان!!!!!”.

نجوى فؤاد 

بينما نفت الفنانة نجوي فؤاد، ما تردد عن إجرائها عملية جراحية غدًا، مؤكدة أنها مازالت تجري فحوصات.

وتابعت نجوي فؤاد ، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ليس صحيحا أنني سأقوم بإجراء عملية جراحية غدًا، فمازلت أجري بعض الفحوصات الطبية للاستقرار على الوقت المناسب لإجراء الجراحة.

ياسمين رئيس 

بينما تعرضت الفنانة ياسمين رئيس، الي وعكة صحية، حيث نشرت عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، صورة لها من داخل المستشفي. 

وعلقت ياسمين رئيس: شيء جميل الحقيقة، بس مش عارفة أقول إيه بصراحة.. بس الحمد لله.

صبري عبد المنعم 

وكشف الفنان صبري عبد المنعم، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية وتم نقله لأحد المستشفيات .

قال صبري عبد المنعم ، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” إن حالته الصحية شهدت تحسن كبير خلال الساعات الماضية. 

وأضاف صبري عبد المنعم إنه غادر المستشفي منذ قليل بعد اجراء بعض الفحوصات الطبية ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا ولكنه كان يريد الإطمئنان على صحته.

وعن تفاصيل حالته الصحية ، أوضح صبري عبد المنعم ان السبب فى تعرضه لهذه الوعكة هى مضاعفات فى القلب والرئة.

واختتم صبري عبد المنعم حديثه، بأن نقيب المهن التمثيلية دكتور  أشرف زكي دائم التواصل معه والاطمئنان على صحته بشكل مستمر.

حياة الفهد

أصيبت القنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بجلطة ونقلت إلى العناية المركزة، حيث مازالت ترقد بها هناك، وتم منع الزيارة عنها.  

وفي بيان ، تضرعت أسرة الفنان حياة الفهد إلى الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويعيدها إلى جمهورها وهي تتمتع بأتم الصحة والعافية.

أنغام

كما تعرضت الفنانة الكبيرة أنغام الي وعكة صحية، وقامت باجراء عملية استصال الي البنكرياس في احدي الدول الاجنبية، حيث تعاني من الالام شديدة، وهي حاليًا في انتظار نتائج التحاليل بعد إجراء عملية لإزالة كيس دهني من البنكرياس. 

وكان قد طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، والتى عادت ال. القاهرة بعد رحلة علاج شاقة. 

سامح حسين حياة الفهد أنغام نجوى فؤاد ياسمين رئيس مستشفى النجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أسعار السيارات

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

مشروب الكورتيزول

كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

بالصور

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد