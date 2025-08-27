ريم البارودي لـ أنغام: وحشتينا يا حبيبتنا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
حرصت ريم البارودي، على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.


ونشرت ريم البارودي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة  لأنغام، وعلّقت قائلة: "حمد لله علي السلامة وحشتينا يا حبيبتنا".


عودة أنغام 
وكانت تصدرت أخبار الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، حيث عبّر محبوها عن قلقهم ودعواتهم المستمرة لها بالشفاء والعودة إلى جمهورها بصوتها المتألق، مع خضوعها مؤخرًا لرحلة علاجية في ألمانيا وإجرائها عمليتين جراحيتين في البنكرياس.


وتعتبر الفنانة أنغام واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث نجحت خلال مسيرتها الطويلة في أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى ملايين المحبين بفضل صوتها العذب وإحساسها المميز الذي يلامس القلوب، لذلك يحرص جمهورها على متابعة اخبارها والاهتمام بها وبحالتها الصحية باعتبارها من أهم النجمات على الساحة الفنية.


وكانت قد خضعت أنغام خلال الأسابيع الماضية لعمليتين جراحيتين دقيقة في البنكرياس داخل أحد المستشفيات الألمانية، وخلال تلك الفترة امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات والرسائل الداعمة من جمهورها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الساحة الفنية، كما حرص عدد كبير من محبيها على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية مصحوبة بكلمات الحب والتقدير.

