نادية مصطفى متحدثا رسميا باسم نقابة الموسيقيين

كلف مجلس نقابة المهن الموسيقية، الفنانة نادية مصطفى بمهمة المتحدث الرسمي باسم النقابة، بدلا من الدكتور محمد عبد الله لتكون المسؤولة عن توضيح مواقف النقابة في القضايا الفنية والنقابية، والتواصل مع وسائل الإعلام.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل اللجان الداخلية للنقابة، وأعلنت النقابة التشكيل الجديد فى كافة اللجان وهو بهدف تنظيم العمل النقابى.

وجاء التشكيل كالتالي: الهيئة الإدارية العليا الوكيل الأول: الفنان حلمي عبد الباقي، الوكيل الثاني الفنان أحمد العيسوي، السكرتير الدكتور أحمد أبو المجد، السكرتير المساعد الفنانة نادية مصطفى.

لجان نقابة المهن الموسيقية

تشكيل اللجان:

لجنة العمل: برئاسة الدكتور علاء سلامة، وبوكالة كل من: الفنان محمد صبحي، الفنان منصور هندي، والفنان أيمن أمين.

مشرف الأقاليم: الفنان علي الشريعي.

لجنة الخدمات: وتضم كلاً من: منصور هندي، محمد صبحي، وأيمن أمين.

لجنة الإسكان: برئاسة الفنانة نادية مصطفى.

أمين الصندوق: خالد بيومي.

العلاقات العامة للشؤون الفنية: الفنانة نادية مصطفى.

لجنة الرحلات: وتتكون من: الفنانة نادية مصطفى، ومحمد صبحي.

ويأتي هذا التشكيل بهدف تطوير العمل النقابي وخدمة أعضاء النقابة في مختلف المجالات.