حجرة السيمفوني على المسرح الصغير بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لموسيقي الحجرة ويقوده المايسترو بولس بولا ويقدمه أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى التاسعة مساء السبت 30 أغسطس على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي كتبت لأوركسترا الحجرة منها إفتتاحية مخلوقات بروميثيوس لـ لودفيج فان بيتهوفن، السيمفونية رقم 92 المعروفة بإسم أوكسفورد لـ جوزيف هايدن إلى جانب متتالية بولشينيلا لـ إيجور سترافينسكى.

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة هي نوع من الموسيقى الكلاسيكية تُؤدى بواسطة مجموعة صغيرة من العازفين، عادةً من اثنين إلى تسعة موسيقيين، تُعرف بأناقتها ونشأت في القرون الوسطى وإزدهرت خلال العصور الكلاسيكية والرومانسية، حيث كانت تُعزف في قاعات صغيرة أو غرف خاصة (ومن هنا جاء اسمها)، تتميز بالتفاعل الدقيق بين العازفين مع التركيز على التوازن والتناغم بين الآلات ومن أبرز كتابها هايدن، موزارت، وبيتهوفن .