قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
لبنانيون يشكون الأمين العام لـ حزب الله أمام النيابة العامة التمييزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الثقافة تواصل أنشطتها بالمناطق الجديدة الآمنة وتنظم زيارة للأطفال لمهرجان مسرح الطفل

مشروع جودة حياة
مشروع جودة حياة
أحمد البهى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أنشطتها الثقافية والفنية ضمن مشروع "جودة حياة" الذي تقدمه وزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة، بهدف ترسيخ قيم التنوير وتعزيز الوعي المجتمعي، وإتاحة الأنشطة التثقيفية والإبداعية لجميع الفئات العمرية.

في المركز الثقافي بمنطقة "معا"، عقد حوار بعنوان "انت وصناعة الحلم" قدمته د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، تناول كيفية ترتيب الأولويات لتحقيق الأحلام، من خلال إدارة الوقت، الالتزام والانضباط، وتجزئة الهدف إلى خطوات صغيرة مع مرونة التكيف وفق المتغيرات، عبر تقييم مستمر للأداء. كما أقيمت ورش فنية متنوعة، منها ورشة عروسة المولد، وورشة إكسسوارات بالخرز للأطفال، إلى جانب ورشة أداء موسيقي لفريق كورال الأطفال.

وفي المركز الثقافي بحدائق أكتوبر، ألقت الباحثة أمل جبريل محاضرة بعنوان "العدالة وأساسيات الحياة"، موضحة أن العدالة تمثل جوهر حياة الإنسان والمجتمع، فهي أساس الكرامة والثقة، بينما غيابها يورث الفوضى والظلم.

أعقب ذلك تنفيذ الحصة الدورية لبرنامج محو الأمية، ومحاضرة توعوية للدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حول مخاطر مخدر "الزومبي"، إلى جانب لقاء ديني قدمته فاطمة محسن عن غرس القيم الإيمانية في سلوك الأطفال.

أما المركز الثقافي بالخيالة، فقد استضاف حوارا مفتوحا بعنوان "رحلة إلى عالم الأغذية الصحية" قدمته ريهام محسن، تناول أهمية الغذاء المتوازن ومخاطر الأطعمة السريعة، تخلله ورشة تلوين للأطفال.وفي روضة السيدة زينب، نفذ فنانو قصر ثقافة 25 يناير ورشا فنية شملت إعادة تدوير أطباق الفوم، وصناعة الخواتم بعيدان القطيفة، وأعمال التلوين.

كما استضاف مهرجان مسرح الطفل بقصر ثقافة روض الفرج أطفال منطقتي "المحروسة" و"معا"، حيث شاهدوا عرض "حنان في بحر المرجان"، وشاركوا في محاضرة عن المولد النبوي الشريف قدمها وليد سعد، وورشة حكي للكاتبة فوزية الباز، وورشة رسم حر للأطفال. وفي مركز شباب "أهالينا"، أقيمت محاضرة تثقيفية وورش رسم عن المولد النبوي الشريف.

جاءت الفعاليات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة"، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار جهود هيئة قصور الثقافة لبناء مجتمع أكثر وعيا وإيجابية، قائم على المعرفة والإبداع والانتماء الوطني.

الهيئة العامة لقصور الثقافة جودة حياة وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

بالصور

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد