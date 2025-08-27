طارق الشناوي: والد أنغام أكثر إنسان أساء إليها

علق الناقد الكبير طارق الشناوي، على تصريحات المايسترو محمد علي سليمان، بشأن عدم تواصل ابنته معه، عقب عودتها من رحلة العلاج بألمانيا.

وقال طارق الشناوي، عبر “فيسبوك”: "أكثر إنسان أساء إلى أنغام طوال تاريخها هو والدها الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، ذكروا قبل دقائق على لسانه تصريح يحمل فيه عتاب، قائلا: إن أنغام لم تتواصل معه بعد عودتها من رحلة العلاج.

وأضاف الشناوي: تسامحت أنغام طوال تاريخها مع والدها بعد ان كان لا يتوقف عن توجيه ضربات مباغتة وقاسية ومتجاوزة لها منذ ان قررت قبل ربع قرن ان تغني من الحان الاخرين وان تنطلق فنيا.



وتابع طارق الشناوي: بعيدا عن سيطرته فقرر في لحظة مجنونة ضربها في مقتل، وانهال عليها بكل الشائعات التي تنال منها كإنسانة وفنانة ، ورغم ذلك لم تتوقف أنغام عن الوقوف بجانبه ودعمه ماديا وأدبيا، مع الزمن هدأت نبرة غضب سليمان ، مؤكد أن الجراح بداخل أنغام من المستحيل أن تندمل ، لافتا إلى أن هناك تصريحات لـ سليمان تنفلت بين الحين والأخر ، غالبا ما تنا منها وغالبا يسارع بنفيها إلا أنه بعد قليل يكررها أنغام تستحق من أبيها فقط الدعاء باتمام الشفاء والعودة لجمهورها.