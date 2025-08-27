سامح حسين يتعرّض لوعكة صحية .. تفاصيل

أعلن الفنان سامح حسين تعرضه لوعكة صحية، وشارك منشورًا أثار فيه قلق جمهوره ومحبيه.

وكتب سامح حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وتابع: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا”.

وأضاف: “ما أضعف الإنسان!!!!!”.

من جانب آخر، شارك الفنان سامح حسين، صور من فيلم تحت الطلب، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم للأبد”.

فيلم تحت الطلب

وتدور أحداث فيلم" تحت الطلب" فى إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.