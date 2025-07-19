تعليق سامح حسين على صوره الأخيرة على إنستجرام: لا يوجد شعور يدوم للأبد

شارك الفنان سامح حسين، صور من فيلم تحت الطلب، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم للأبد”.

فيلم تحت الطلب

وتدور أحداث فيلم" تحت الطلب" فى إطار إجتماعي كوميدي، ويتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.

يعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين المؤلفة وسام حامد مع زوجها الفنان سامح حسين، بعد فيلم عيش حياتك.