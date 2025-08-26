نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا

حرصت النجمة نجوي فؤاد على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.



قالت نجوي فؤاد لأنغام في تصريحات خاصة لصدي البلد ،

“ألف حمد الله على سلامتك، نورتي مصر ونورتي بيتك يا حبيبتي ، الف سلامة عليكي ”



يذكر أن شارك ياسين أمير، نجل شقيقة الفنانة أنغام، الراحلة غنوة، صورا بعد عودتها من السفر إلى مصر عقب إجراء جراحة بالبنكرياس.

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها، على حالتها الصحية بعد عودتها إلى مصر، بصور شاركتها على انستجرام مع نجليها.

وظهر نجلي أنغام، في الصورة، في منزلها بالساحل الشمالي، كأول ظهور بعد عودتها من العلاج في ألمانيا.

وقال شقيق أنغام، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تواصل مع شقيقته أنغام، قبل يومين وأبلغها دعوات جمهورها ومحبيها لها، واطمأن على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه لم يعلم خبر عودتها إلى مصر إلا اليوم وأنه لن يتمكن من استقبالها في مطار بالعلمين بالساحل الشمالي لأنه متواجد حاليا بالقاهرة، لكنه سوف يذهب لزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها