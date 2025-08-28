خالد الغندور: هدف خوان ألفينا الأجمل في الجولة الثالثة من الدوري

أشاد الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، بالهدف الذي سجله خوان ألفينا لاعب الفريق الأبيض، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “زي ما توقعت.. هدف خوان ألفينا أحلى هدف في الجولة الثالثة من الدوري”.

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.