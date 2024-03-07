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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صورناه من 20 سنة.. هنيدي يكشف كواليس الفارس والأميرة

الفارس والأميرة
الفارس والأميرة

تصدر الفيلم الكرتوني الفارس والأميرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه على منصة شاهد، وتداول مقاطع منه على صفحات السوشيال ميديا.

وبعد تصدره محركات البحث قرر الفنان محمد هنيدي كشف كواليس تصوير هذا العمل من خلال صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب هنيدي على صفحته: الفيلم اللي الناس بتسألني عليه .. ده فيلم الفارس والأميرة .. عملناه من اكتر من عشرين سنة مع الاستاذ بشير الديك ومتعرضش الا سنة 2020


معانا الأستاذة عبلة كامل والجميل ماجد الكدواني والأستاذ عبد الرحمن ابو زهرة والجميلة دنيا سمير غانم والأستاذ سعيد صالح و النجم الجميل مدحت صالح والأستاذة امينة رزق ونجوم واساتذة تانيه كتير
الفيلم متاح على شاهد.

 

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.

 

وقال محمد هنيدي على خشبة المسرح فى حوار بينه وبين الفنان حسن البلام “إن الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح الآن دون منافس” .

 

وقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة، التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008

 

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة، بعدما طلب مالكها منه أن يساعده فى إدارة شؤونها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف في المدرسة في إطار كوميدي .

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" مع محمد هنيدي كل من نرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ.

 

الفارس والأميرة الفنان محمد هنيدي الفيلم الكرتوني الفارس والأميرة

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