إغلاق المجال الجوي يشعل موجة فرار إسرائيلية.. ما القصة؟

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تدهور الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، والرد الصاروخي الإيراني، دفع عددا من الإسرائيليين والسياح الأجانب إلى مغادرة البلاد بحرا باتجاه قبرص، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

الهروب عبر البحر.. وسيلة اضطرارية للخروج

ومع إغلاق مطار بن غوريون وتعليق جميع الرحلات الجوية، أصبحت الرحلات البحرية إلى قبرص واحدة من الخيارات القليلة المتاحة للراغبين في مغادرة إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن بعض الأشخاص تمكنوا من مغادرة البلاد عبر قوارب متجهة إلى قبرص منذ يوم الأحد، لكن الرحلات محدودة والتذاكر نادرة للغاية، وإن وجدت فهي باهظة الثمن، حيث ارتفعت الأسعار من بضع مئات إلى آلاف اليوروهات بعد إغلاق المطارات.

شهادات ومواقف من أرض الواقع

ومن جانبه، صرح أحد المقيمين مؤقتا في مدينة يافا، والذي كان يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة، قائلا: "رأيت أن هناك بعض السفن، لكنها لا تسمح بأخذ حقائب، وتستغرق الرحلة نحو 30 ساعة"، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الرحلة، إلا أنه يفكر جديا في خوضها بسبب عدم توفر بدائل.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن هناك رحلات بحرية محدودة من ميناء حيفا إلى قبرص اليونانية، بسعر يصل إلى 800 دولار للراكب الواحد.

مصير آلاف العالقين

أُغلق مطار بن غوريون منذ مساء الجمعة، مما تسبب في تقطع السبل بآلاف الأشخاص داخل وخارج البلاد، من بينهم ما يقدر بـ 200 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إغلاق المجال الجوي سيستمر حتى إشعار آخر، في ظل تصاعد التوترات وضربات الطائرات المسيرة القادمة من إيران.

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية نقل الطائرة الرسمية للدولة "جناح صهيون" من موقعها، دون تحديد وجهتها الجديدة، بحسب القناة ذاتها.