قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم
صرف 3 آلاف جنيه لـ 19 معلما تعرضوا لحوادث سير بأسيوط وقنا
أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة
خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة
اليوم طقس حار وأمطار محتملة ونشاط للرياح في عدة مناطق | تفاصيل
ترامب يتراجع: دعوتي لإخلاء طهران حفاظًا على المدنيين من الصراع الدائر
بدء امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم
إشارات راديوية غامضة من أعماق الجليد تحير العلماء منذ عقدين.. ماذا حدث؟
سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي
المجموعة لا ترحم.. دي ماريا يهاجم التحكيم بعد تعادل بنفيكا أمام بوكا
تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إغلاق المجال الجوي يشعل موجة فرار إسرائيلية.. ما القصة؟

إغلاق المجال الجوي يشعل موجة فرار إسرائيلية.. ما القصة؟
إغلاق المجال الجوي يشعل موجة فرار إسرائيلية.. ما القصة؟
ياسمين القصاص

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تدهور الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، والرد الصاروخي الإيراني، دفع عددا من الإسرائيليين والسياح الأجانب إلى مغادرة البلاد بحرا باتجاه قبرص، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

الهروب عبر البحر.. وسيلة اضطرارية للخروج

ومع إغلاق مطار بن غوريون وتعليق جميع الرحلات الجوية، أصبحت الرحلات البحرية إلى قبرص واحدة من الخيارات القليلة المتاحة للراغبين في مغادرة إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن بعض الأشخاص تمكنوا من مغادرة البلاد عبر قوارب متجهة إلى قبرص منذ يوم الأحد، لكن الرحلات محدودة والتذاكر نادرة للغاية، وإن وجدت فهي باهظة الثمن، حيث ارتفعت الأسعار من بضع مئات إلى آلاف اليوروهات بعد إغلاق المطارات.

شهادات ومواقف من أرض الواقع

ومن جانبه، صرح أحد المقيمين مؤقتا في مدينة يافا، والذي كان يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة،  قائلا: "رأيت أن هناك بعض السفن، لكنها لا تسمح بأخذ حقائب، وتستغرق الرحلة نحو 30 ساعة"، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الرحلة، إلا أنه يفكر جديا في خوضها بسبب عدم توفر بدائل.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن هناك رحلات بحرية محدودة من ميناء حيفا إلى قبرص اليونانية، بسعر يصل إلى 800 دولار للراكب الواحد.

 مصير آلاف العالقين

أُغلق مطار بن غوريون منذ مساء الجمعة، مما تسبب في تقطع السبل بآلاف الأشخاص داخل وخارج البلاد، من بينهم ما يقدر بـ 200 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إغلاق المجال الجوي سيستمر حتى إشعار آخر، في ظل تصاعد التوترات وضربات الطائرات المسيرة القادمة من إيران.

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية نقل الطائرة الرسمية للدولة "جناح صهيون" من موقعها، دون تحديد وجهتها الجديدة، بحسب القناة ذاتها.

 

إسرائيل فرار جوي هروب إسرائيل المجال الجوي إغلاق المجال الجوي الاحتلال قبرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

بالصور

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال
أفضل النصائح لتجنب رائحة الجسم الكريهة بشكل طبيعي وفعّال

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد

مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد
مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها من دبى|شاهد

نشرة المرأة والمنوعات| 5 أبراج تكرة الصيف.. خطوات لحماية طفلك من حمو النيل.. نصائح لأبنك طالب الثانوية العامة تخلصه من التوتر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك
تخلّص من التوتر في الثانوية العامة.. 7 نصائح ذهبية ترفع تركيزك وتطمئن قلبك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد