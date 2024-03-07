عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من داخل الإستديو.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب في السعودية

عمرو دياب
عمرو دياب

شارك المستشار تركي آل الشيخ صورا للهضبة عمرو دياب أثناء تواجده داخل أحد أهم وأكبر إستديوهات الصوت هناك وتحديدا داخل قرية نيوم الإعلامية.

وظهر الهضبة وهو يقوم بالعزف بالبيانو فيما قام بالتقاط العديد من الصور التذكارية أمام اجهزة الصوت الحديثة التى يضمها الإستديو هناك.

 

عمرو دياب - ألبوم “مكانك”

كان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين، لحن  عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.
  7. "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن  عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

تركي آل الشيخ عمرو دياب قرية نيوم الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

 شعبة الدواجن: الفراخ هتنزل لـ 40 جنيها في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

ماركة مسجلة.. شخصيات مصرية ملهمة في رمضان على راديو 9090

صورناه من 20 سنة.. هنيدي يكشف كواليس الفارس والأميرة

صحيت مي عمر من النوم.. محمد سامي يكشف كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو

وفاة المخرج طارق الكاشف

تعرف على الخريطة البرامجية لمحطة راديو إنرجي خلال شهر رمضان 2024

أحمد سعد يطرح «يا مولانا» مع الجوكر |فيديو

على صدى البلد.. مسلسل الصديقات لسوزان نجم الدين وصفاء سلطان في رمضان

فى حفل المرأة المصرية.. انتصار السيسي تكرم سلوى خطاب وكاملة أبو ذكري

ترشيحاتنا

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج اللواء ركن صدام خليفة حفتر

الغرف التجارية: الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار السلع

اللحظة الأخيرة.. مدير المخابرات الأمريكية يصل المنطقة للتوصل إلى هدنة قبل رمضان

متحدث الوزراء: نعكف على دراسة فرص استثمارية جديدة.. وعن رأس جميلة: تكهنات

بعد قرارات البنك المركزي.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

في أول ظهور بعد الإصابة.. صلاح يسجل هدفا في سبارتا براغ والـVAR يلغيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتفكرهم بني آدمين.. ظهور مخلوقات فضائية تثير السوشيال ميديا |صور

طبيب يحذر من مرض يؤدي إلى اضطرابات النوم

بوضعيات مثيرة للجدل.. زينة تخطف الأنظار في دبي

بتحب الكسل والأنتخة .. أكثر الأبراج حبا للراحة والاسترخاء

فيديو

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ