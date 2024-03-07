صحيت مي عمر من النوم.. محمد سامي يكشف كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو

كشف المخرج محمد سامي عن تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو والذى يخوض به موسم رمضان القادم من خلال منصة شاهد وأم بي سي.



وقال سامي فى لقاء مع منصة شاهد أن بداية التحضير لمسلسل زوجته مي عمر كان منذ وقتا طويلا، مشيرا أنهم كانوا يبحثون عن فكرة جديدة ومختلفة لتقديمها على الشاشة.



وأضاف سامي قائلا: “كان هناك أكثر من فكرة وكان هناك مناقشات عدة لاختيار القصة الأنسب إلى أن جائتني فكرة المحامية نعمة سعيد أبو علي، وفى نفس اللحظة اتهجت إلى غرفة النوم وصحيتها من النوم لعرض الفكرة عليها وبالفعل وافقت عليها على الفور”







من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.



ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.