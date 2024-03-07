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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن ينعون المخرج طارق الكاشف

طارق الكاشف
طارق الكاشف

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي المخرج الراحل طارق الكاشف، والذى وافته المنية مساء اليوم.

ومن أوائل الفنانين الذين حرصوا على نعي المخرج الراحل المطربة سميرة سعيد والتى كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: خبر محزن وأنا شخصيا حزينة جدا لهذا الخبر رحيل المخرج طارق الكاشف مخرج رائع لى تجارب معاه كانت مختلفة وسابقة لعصرها عاشقة ، خايفة ، أنا أحب ، يا دمع كان مخرج ذو رؤية ويرى مواطن الجمال والعمق فى كل أعماله رحمة الله.

 

كما نعت أيضا سيمون: البقاء لله اجمل انسان اول من اكتشفني وآمن بموهبتي …وعمل اجمل شرايطي واول فيديو كليب في العالم العربي واغلب كليباتي انسان عبقري وفضلت علاقتنا الانسانية لاخر يوم الاستاذ العظيم (طارق الكاشف) مدينة ليك بوجودي الفني يا منتج وفنان وانسان واصيل ( كاشف المعادن ) الله يرحمك يا غالي لن انسي فضلك علي.

فيما نعت الإعلامية شافكي المنيري المخرج الراحل من خلال صفحتها وكتبت شافكي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: خبر حزين للاسف .. رحيل الاستاذ المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والادب والجدعنه مع الذوق الراقي عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان حتي ٢٠١٣ في محطه الأوربيت .. مبدع ودقيق في عمله .. في امان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك انا لله وانا اليه راجعون.


 

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