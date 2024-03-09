الجيش الأوكراني: تدمير 12 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا

أعلنت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت تدمير 12 طائرة مسيرة من طراز شاهد من بين 15 طائرة أطلقها الجيش الروسي.

وأوضح بيان القوات المسلحة الأوكرانية أنه "في ليلة 9 مارس 2024، هاجم الجيش الروسي بـ 15 طائرة بدون طيار هجومية من نوع شاهد (مناطق إطلاق تشودا - شبه جزيرة القرم، بريمورسكو – أختارسك".

وأضاف أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية دمرت 12 طائرة شاهدة داخل مناطق دنيبرو ودونيتسك وبولتافا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وجرت أمس 63 اشتباكات قتالية على الجبهة، وأطلق الجيش الروسي ثمانية صواريخ و107 غارات جوية وأطلق 113 هجوماً صاروخياً من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان.