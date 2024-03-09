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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تصريح غريب لـ ترامب يكشف عن عداوة قديمة مع تيك توك.. أرخص موبايل شاومي Redmi في مصر مش هتصدق سعره

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

كاميرا سيلفي مذهلة.. موبايلات جديدة من Vivo تغزو الأسواق بإمكانات جبارة

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا سلسلة Vivo V30 الجديدة في الهند، التي صممتها لتكون من أكثر الهواتف الذكية تميزا من حيث التصميم والمواصفات.

 

صداقة بطعم العداوة.. ترامب وتيك توك قصة خلاف طويلة لن تنتهي

 

على ما يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب، على استعداد لفعل أي شئ من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ففي تصريح أخير مثير للقلق، أعرب ترامب عن معارضته للتشريع الذي اقترحته حكومة الولايات المتحدة لـ حظر تطبيق تيك توك الصيني.

 

ريلمي قلبت الموازين.. موبايل 5G بمواصفات مميزة جدا وAndroid 14

 

يعد Realme 12+ 5G أحدث هاتف ذكي رائد من العلامة التجارية ريلمي، تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر، كـ منافس كبير في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، ويعد بتقديم مزيج من الأداء والأناقة وبراعة الكاميرا.

 

مش هتصدق السعر.. أرخص موبايل شاومي Redmi في مصر

 

يبرز هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، الذي يتميز بمزيج رائع من المواصفات من بينها الشاشة الكبيرة وإعداد الكاميرا متعدد الاستخدامات والأداء القوي، ويعكس تصميمه وجودة تصنيعه التوازن بين الجماليات والتطبيق العملي، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لا يؤدي فقط أداء جيدا ولكنه أيضا مناسب لميزانيتهم.

 

إمكانات رائعة وسعر مميز.. Oppo تنافس بموبايل أنيق ومتطور

يلفت هاتف أوبو الجديد Oppo F25 Pro 5G، الأنظار بتصميمه المتطور، والذي يتميز باللون الأحمر اللافا، والذي يعد من الألوان الجمالية الراقية التي تمنح الهواتف المزيد من الأناقة، كما يوفر عامل الشكل النحيف للهاتف ذو الحواف المنحنية المزيد من الفخامة، بداخله يكمن مزيج رائع من المواصفات القوية، التي توفر تجربة مستخدم متميزة ترتبط عادة بالنماذج الرئيسية الأعلى سعرا.

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