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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي قلبت الموازين.. موبايل 5G بمواصفات مميزة جدا وAndroid 14

Realme 12+ 5G
Realme 12+ 5G

يعد Realme 12+ 5G أحدث هاتف ذكي رائد من العلامة التجارية ريلمي، تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر، كـ منافس كبير في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، ويعد بتقديم مزيج من الأداء والأناقة وبراعة الكاميرا.

مواصفات ريلمي Realme 12+ 5G


يقدم هاتف ريلمي Realme 12+ 5G، حزمة شاملة من المواصفات الرائعة تلبي معظم المتطلبات لهاتف ذكي متوسط ​​المدى، وهي كالآتي:

 

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الشاشة: من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز للتفاعلات السلسة.
الكاميرا: مزود بمستشعر Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، تكمله عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.
الأداء: مدعوم بمعالج ميدياتك Dimensity 7050، التي توفر ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع خيار ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية الإضافية بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.
البطارية والشحن: بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مقترنة بشحن سريع SUPERVOOC بقدرة 67 وات.
البرمجيات: واجهة ريلمي Realme UI 5.0 المعتمدة على نظام التشغيل Android 14، مع ثلاث سنوات من التحديثات.

التصميم : سهول الحمل والاستخدام، يدعم تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، ويتميز بإطار مسطح ومستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة، متاح في ألوان مميزة هي الأخضر والبيج.

Realme 12+ 5G

سعر ريلمي Realme 12+ 5G

يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 12+ 5G، حوالي 255 دولار (أي ما يعادل 12.580 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme 12+ 5G
ريلمي Realme 12 5G مواصفات Realme 12 5G ريلمي Realme 12 5G سعر ريلمي Realme 12 5G

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