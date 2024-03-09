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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانات رائعة وسعر مميز.. Oppo تنافس بموبايل أنيق ومتطور

Oppo F25 Pro 5G
Oppo F25 Pro 5G

يلفت هاتف أوبو الجديد Oppo F25 Pro 5G، الأنظار بتصميمه المتطور، والذي يتميز باللون الأحمر اللافا، والذي يعد من الألوان الجمالية الراقية التي تمنح الهواتف المزيد من الأناقة، كما يوفر عامل الشكل النحيف للهاتف ذو الحواف المنحنية المزيد من الفخامة، بداخله يكمن مزيج رائع من المواصفات القوية، التي توفر تجربة مستخدم متميزة ترتبط عادة بالنماذج الرئيسية الأعلى سعرا.

مواصفات هاتف أوبو Oppo F25 Pro 5G

يأتي هاتف أوبو Oppo F25 Pro 5G، مجهزا بتقنيات ممتازة للعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، سنستعرض لكم أبرز مواصفاته فيما يلى:

 

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الشاشة: من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز ومليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1100 شمعة، ودعما لتقنية HDR10+.
الكاميرا: مزود بمستشعر بدقة 6 ميجابكسل، تكمله عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.
الأداء: مدعوم بمعالج ميدياتك Dimensity 7050، التي توفر ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع خيار ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية الإضافية بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.
البطارية والشحن: بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مقترنة بشحن سريع SUPERVOOC بقدرة 67 وات.
البرمجيات: واجهة أوبو ColorOS 14 المعتمدة على نظام التشغيل Android 14.
التصميم : يدعم تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء، وطبقة حماية للشاشة Panda glass، ويتميز بإطار مسطح ومستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة، متاح في ألوان مميزة هي الأحمر والأزرق.

Oppo F25 Pro 5G

سعر هاتف أوبو Oppo F25 Pro 5G

يتوفر هاتف أوبو F25 Pro 5G، للبيع في الأسواق الخارجية، مقابل سعر يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 14.328 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Oppo F25 Pro 5G
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