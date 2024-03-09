الإمارات ترحِّب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

رحَّبت دولة الإمارات ، اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الصادر عنها اليوم، إنها تأمل أن تسهم خطوة وقف إطلاق النار في السودان في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب المزيد من المعاناة وتيسير وصول المساعدات.

وأكدت الخارجية الإماراتية، دعمها لكافة جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في السودان وبدء الحوار السياسي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب.

ودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بالمجاعة.

وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".