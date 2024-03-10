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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف تتفادي الصداع في أول يوم رمضان؟.. اعرف الطريقة الصحيحة

صدى البلد

قد يعاني الكثير في أول يوم من الصيام بشهر رمضان بصداع وأحيانا يكون صداع نصفي. 

وكشف الدكتور  حسام مهران استشاري امراض الباطنة والسكر ان هناك أسباباًج للصداع في أول أيام رمضان وهي 

1- انسحاب مفاجئ للكفياين ..
التعود يوميا علي شاي أو قهوة أو نسكافيه ومنع ذلك يسبب الصداع 

2- انسحاب مفاجئ للنيكوتين ..
 المدخنين عندما يقل في دمهم مستوى النيكوتين لفترة طويلة ، يعمل صداع ..

3- قلة المياه ..
وهناك نوع من الصداع يسمي   صداع الجفاف De-hydration Headache ويحدث عند قلة الماء بجسمك  والمعادن تقل في جسمك ..

4- قلة الأكل ..
هناك صداع يسمي صداع الجوع Hunger Headache وخصوصا من يصابون بصداع نصفي 

5- عدم انتظام مواعيد النوم .
دورة نومك بتتغير في رمضان عن الأيام العادية .

أسباب الصداع في رمضان عدم الانتظام في مواعيد النوم. تغير مواعيد وجبات الطعام. نقص كمية الكافيين (الشاي والقهوة والنسكافية)، التي يتناولها الشخص بسبب الصيام على غير العادة في الأيام الأخرى

 

 

لذلك حاول أن تقوم بتعويض فترة الصيام بأنواع وكميات مناسبة من الطعام، واهتم بشكل أساسي بوجبة السحور.

 

 حاول أن تبدأ بوجبات لا تحتوي على مستوى عال من السكر قبل رمضان بأيام، حتى لا يحدث نقص مفاجئ لمستويات السكر بالدم، مما يسبب الصداع. 

محاولة ظبط الساعة البيولوجية من حيث عدد ساعات النوم، وتجنب السهر خاصة في أيام الصيف. 

شرب كميات مناسبة من السوائل والماء. ابدأ بشرب فنجان واحد من القهوة خلال النهار في الأيام القليلة قبل رمضان، لتجنب الهبوط المفاجئ للكافيين، و الذي يسبب الصداع.

أسباب الصداع في رمضان اسباب الصداع أمراض الباطنة والسكر اول يوم رمضان

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