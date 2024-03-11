عاصفة ثلجية تعرقل حركة المرور وتقطع الكهرباء في إيطاليا|شاهد

بعد 3 أشهر من طقس معتدل، عاد الشتاء بقوة إلى إيطاليا، وضرب شمال غرب البلاد بعواصف ثلجية عنيفة.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير تساقطت الثلوج بكثافة على الجبال حول مدينة تورينو، مما أدى إلى تراكم متر من الثلوج في بعض المناطق.

وتسببت هذه العواصف في انقطاع التيار الكهربائي، وعرقلة حركة المرور على الطرق السريعة والطرق الفرعية، التي أصبح العديد منها غير سالك.

وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الجليدية في جبال الألب الغربية، ودعت إلى توخي الحذر في المناطق المنخفضة بسبب احتمال حدوث فيضانات ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.