عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة ثلجية تعرقل حركة المرور وتقطع الكهرباء في إيطاليا|شاهد

صدى البلد

بعد 3 أشهر من طقس معتدل، عاد الشتاء بقوة إلى إيطاليا، وضرب شمال غرب البلاد بعواصف ثلجية عنيفة.

 

 جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير تساقطت الثلوج بكثافة على الجبال حول مدينة تورينو، مما أدى إلى تراكم متر من الثلوج في بعض المناطق. 

وتسببت هذه العواصف في انقطاع التيار الكهربائي، وعرقلة حركة المرور على الطرق السريعة والطرق الفرعية، التي أصبح العديد منها غير سالك.

وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الجليدية في جبال الألب الغربية، ودعت إلى توخي الحذر في المناطق المنخفضة بسبب احتمال حدوث فيضانات ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

إيطاليا طقس معتدل التيار الكهربائى فيضانات الأمطار الغزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

عاصفة ثلجية تعرقل حركة المرور وتقطع الكهرباء في إيطاليا|شاهد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم .. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

بعد انتقادات أوكرانيا.. أول تعليق من روسيا على دعوة البابا فرنسيس كييف للتفاوض

روسيا تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وأوريول

سكان غزة يعيشون كابوسا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان

قبل ما تنزل من بيتك.. اعرف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ