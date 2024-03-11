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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 21 تاجر سجائر جملة وقطاعي للبيع بأزيد من سعرها بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 21 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز المحافظة، لقيامهم بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، وبما يتراوح بين 150 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

محافظ الغربية يقوم بحملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية بمركز ومدينة طنطا

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 21 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

مركز إعلام المحلة يدشن ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية"

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

بمحافظة الغربية بمراكز ومدن المحافظة بيع السجائر بالجملة بيع السجائر الموارد المائية محافظ الغربية مدينة طنطا

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