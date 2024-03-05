محافظ الغربية يقوم بحملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية بمركز ومدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم ،الثلاثاء، بحملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق مركز طنطا، وذلك استمرارا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الحملة اللجنة التي شكلها لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة طنطا).

وخلال الجولة تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وأنه سيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



يذكر أن محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين، وقد حررت اللجان التفتيشية أثناء المرور على حي أول وثان طنطا؛ 35 محضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 19 محضر عدم حمل شهادة صحية سارية، 8 قرارات غلق إداري وقرار خطر داهم، و8 بدون ترخيص.

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحرير 24 محضرا متنوعا وضبط 80 كرتونة سناكس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و60 كجم جبنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حررت مديرية التموين 28 محضرا وقامت مباحث التموين بتحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 12 محضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر طن منظفات بدون فواتير واشتباه في الصلاحية، كما قام الطب البيطري بتحرير 4 محاضر مختلفة.