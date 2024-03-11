صحة كفر الشيخ تنظم ندوة تثقيفية عن أمراض البلهارسيا.. صور

نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ندوة تثقيفية عن أمراض البلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية وكيفية اكتشاف وطرق الإصابة بها وطرق الوقاية منها وبروتوكول العلاج.



وحرصت الدكتورة عفاف محمد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة، على تقديم شرح وافٍ عن هذه الأمراض وطرق علاجها والوقاية منها.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أماني القرش، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر، للدكتورة عفاف محمد، لحضورها إلى المحافظة وحرصها على توعية الطاقم الطبي بالمحافظة بهذه الأمراض نظراً لأن محافظة كفر الشيخ تعتمد على الزراعة والصيد في المقام الأول.



يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإعلان مصر خالية من مرض البلهارسيا، بحلول عام 2025.

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