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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 25 طن لحوم خلال شهر رمضان في كفر الشيخ

الأورمان
الأورمان

أعلنت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ،  توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألفاً و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة كفر الشيخ الأكثر احتياجا، تزامناً مع شهر رمضان المعظم، لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

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وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 25 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظا على حقوقهم.

التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية الدور المجتمعى اللواء ممدوح شعبان حياة كريمة خلال شهر رمضان زارة التضامن الاجتماعي

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