عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. فحص وعلاج 1778 مواطنًا خلال قافلة «حياة كريمة» بكفر الشيخ.. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1778 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية طويلة نشرت بمركز قلين، وإجراء 264 تحليلاً طبياً، 34 حالة أشعة و190 فحصاً طبياً لـ 95 مواطنًا، وذلك فى إطار “ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور

محافظ كفر الشيخ: توافر السلع الأساسية بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع المدن

وقال محافظ كفرالشيخ، إن القوافل الطبية من أهم  أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى الريف المصري، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل 9 مواطنين إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

اهتمام الدولة الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الصحية المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القافلة الطبية المجانية القافلة الطبية اللواء جمال نورالدين المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

نظر دعوى حل مجلس الزمالك.. وتفاصيل حضور مرتضى منصور جلسه اليوم

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

موضوعات متعلقة

محافظ كفرالشيخ: تحرير 16 محضرا تموينيا متنوعا ببلطيم

نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور

بطول 1450 متراً.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بقرى مركز الرياض

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن باستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات

تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية بالحامول

كفر الشيخ.. تدشين قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت

محافظ كفر الشيخ: تحية تقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا في يوم الشهيد

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

ترشيحاتنا

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

عبث بالنار.. الأردن: تقييد إسرائيل وصول المصلين إلى الأقصى يدفع للانفجار

برلمان روسيا يتهم دول الناتو بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية

أيهما صحيح .. تناول الصائم الطعام بعد الأذان مباشرة أم بعد الصلاة

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد جنوب غربي الصليف باليمن

إسرائيل تقرر مصير ضابط أمر بتفجير جامعة الإسراء في غزة دون موافقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بيض.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

طبيبة تكشف كارثة بمشروب رمضاني يتناوله أهل مصر والخليج

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

لماذا استهدف الحرس الإمبراطور الروماني إيل جبل ووالدته

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ