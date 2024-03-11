بالمجان.. فحص وعلاج 1778 مواطنًا خلال قافلة «حياة كريمة» بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1778 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية طويلة نشرت بمركز قلين، وإجراء 264 تحليلاً طبياً، 34 حالة أشعة و190 فحصاً طبياً لـ 95 مواطنًا، وذلك فى إطار “ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى الريف المصري، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل 9 مواطنين إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.