مصدر إيراني: إذا نفذ العدو أي إجراء بري فسيتم فتح جبهات أخرى مفاجأة له

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري في طهران القول بأنه إذا نفذ العدو أي إجراء بري في الجزر الإيرانية فسيتم فتح جبهات أخرى كمفاجأة له.

وأشار المصدر عسكري إيراني إلى أن لدى إيران الإرادة والقدرة على خلق تهديد للعدو في مضيق باب المندب ، مضيفا " إذا أراد الأمريكيون حلا لمضيق هرمز فعليهم ألا يضيفوا مضيقا آخر إلى مشاكلهم.

وشدد المصدر الإيراني على إستعداد طهران التام للتصعيد ، مضيفا "وإذا لم يتعلم العدو فليختبرنا مرة أخرى كما حدث في حقل بارس."

ومن جانبه ؛ ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني: وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب وهو مغلق أمام الظالمين وحلفائهم

وأضاف مقر خاتم الأنبياء الإيراني: أعدنا كتابة قوانين المرور عبر مضيق هرمز بشكل راسخ وقوي ومنح الإذن بالمرور بيدنا

وكان مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية في تصريحات له قال : نؤكد أن اللواء القتالي الأول في الفرقة 82 سوف ينتشر في الشرق الأوسط.

وذكر مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية أيضا: عناصر من قيادة الفرقة 82 وأخرى متخصصة بالاتصالات ستنتشر في الشرق الأوسط.

وختم المسؤول بوزارة الحرب الأمريكية: نحو ألف جندي من الفرقة 82 يمثلون طليعة القوة يتوقع وصولهم نهاية الأسبوع.

