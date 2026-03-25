الرئيس السيسي: الأم المصرية تاج الكرامة وسند الوطن في مواجهة التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأم المصرية تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، مشيدًا بدورها العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، وذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات.

دور الأم في رفعة الوطن

واستهل الرئيس السيسي كلمته قائلًا: “الحمد لله رب العالمين.. أمهات مصر العظيمات.. السادة الحضور”، معربًا عن تقديره العميق لكل أم مصرية ساهمت بعطائها وتضحياتها في رفعة شأن البلاد.

يوم الأم المصرية

وأوضح الرئيس أن يوم الأم المصرية يعد من الأيام الخالدة في تاريخ الوطن، لما تمثله المرأة، وبالأخص الأم، من قيمة إنسانية وحضارية كبيرة، حيث وصفها بأنها “أيقونة حضارتنا والمدرسة الأولى التي تنشئ الأجيال”، مؤكدًا أن الحب الذي تقدمه الأم لا يُقاس بالكلمات بل بالعطاء والصبر والتضحية.

وأضاف أن المرأة المصرية كانت ولا تزال اسمًا خالدًا في مختلف مجالات الحياة، حيث امتد عطاؤها عبر العصور ليضيء صفحات التاريخ، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على كونها نصف المجتمع، بل هي “ضمانة بقائه قويًا متماسكًا”.

غرس القيم والمبادئ

وشدد السيسي على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به المرأة المصرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكدًا أن مساهمتها في غرس القيم والمبادئ وحماية الجبهة الداخلية تمثل ضرورة حتمية لا غنى عنها.

تاج الكرامة ووسام العزة

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن الأم المصرية ستظل دائمًا “تاج الكرامة ووسام العزة على جبين مصر”، تقديرًا لما تقدمه من تضحيات مستمرة في سبيل رفعة الوطن واستقراره.

