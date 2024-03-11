بحضور علي جمعة.. مناقشة رسالة دكتوراه في الفقه بجامعة كفر الشيخ |صور

حصل الباحث محمد السيد محمد محمود عبد الغني، على درجة الدكتوراه من كلية التربية جامعة كفر الشيخ، بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «برنامج تعليمي قائم علي نظرية التكييف الفقهي لتنمية مهارتي الاستنباط وإدراك الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة في فقه الأقليات الإسلامية لدى طلاب جامعة الأزهر».



ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور على جمعة، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، ومفتي جمهورية مصر العربية السابق «رئيسًا ومناقشًا»، والدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس «مناقشًا وعضوًا»، والدكتور أحمد عبده عوض، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ «مشرفًا وعضوًا»، والدكتور عفت درويش، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ بكلية التربية «مشرفًا وعضوًا».

جاءت هذه المناقشة بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية.

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