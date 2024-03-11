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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا لم ينزل الإسلام إلى الناس من البداية؟.. علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

وجه أحد الأطفال، سؤلا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه “لماذا لم ينزل الإسلام من البداية ولماذا نزل قبله عدد من الأديان؟”.

وقال علي جمعة، في برنامج "نور الدين" المذاع يوميا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات، إن الديانات السابقة للقرآن، حدث فيها نوع من أنواع النسيان والتفريط، فلما أرسل الله الرسل قبل النبي محمد، كانت تتبع الناس الديانة بعض الوقت، ثم يدخلوا في عبادة الأوثان.

وأضاف أن الإسلام، جاء الدين الخاتم، فليس هناك نبي ولا رسول بعد النبي الكريم، ولذلك قالوا لعله أخره ليقدمه، فتأخيره جاء خيرا له.

وأوضح أن المسلمين حافظوا على كتابهم وسنة نبيهم، وتم ذلك من خلال العلوم، فأسسوا علم القراءات وعلم الحديث، فحفظوا كل كلمة من الأحاديث وصنفوها، وكذلك أصول الفقه وعلم اللغة، فكل هذه العلوم التي قام بها المسلمون، هي من إلهام الله وتوفيقه مكنتهم من أن يكونوا أهل علم وأهل توثيق.

علي جمعة الازهر الشريف الإسلام شهر رمضان

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