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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست فاحشة.. سعاد صالح تعلن مفاجأة للسيدات اللاتى تخرجن من البيت معطرة

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك أسئلة كثيرة تأتي بشأن حرمة وضع المرأة للعطور في نهار رمضان، وفي الأيام العادية أثناء الخروج من البيت، موضحة أنه لا إفراط ولا تفريط.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا حرمة على تعطر المرأة، معلقة " عادي المرأة تضع عطور ومكياج أثناء الخروج من المنزل".

لفتت إلى أن المرأة كأنثى يجوز لها أن تستخدم بعض مواد المكياج، وأن من يقول إن المرأة التي تخرج من البيت وهي معطرة تعتبر ارتكبت فاحشة الزنا، أمر غير صحيح وأن هذا حديث ضعيف.

أشارت إلى أنه لا يوجد مشكلة في تعطر المرأة، ووضعها لـ المكياج، وأنها تطالب الجميع بالحديث في الدين بالعلم، وأنها تتحدى أي شخص يقول أن المرأة التي تخرج متعطرة من البيت زانية.

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