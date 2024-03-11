هل يجوز الصوم والصلاة بالمكياج.. أستاذ فقه يصدم الجميع

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن وضع المكياج لا يفسد الصيام أو الصلاة، موضحة “يجوز أن تصلي وتصوم المرأة وتضع المكياج ولا يوجد مشكلة في ذلك”.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الصلاة لها ما يفسدها، مثل الضحك والنجاسة، الكلام أثناء الصلاة، ولكن وضع أشياء في العين لا يفسد الصلاة ولا الصوم.

ولفتت إلى أن الصوم يفسده الأشياء التي تدخل البطن، ولكن وضع المكياج لا يفسد الصوم، وطالبت من الجميع بالاستماع لـ تفاسير الدين من المتخصصين.

وأشارت إلى أن ما تقوله هي مسؤولة به أمام الله، وأن كل فتاة يحق لها أن تقبل ما أقوله أو ترفضه.



