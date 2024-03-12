أصالة: والدي مات بحادث.. وأثر في مسيرتي.. وصوتي ومرضي جعلوني أقرب اليه

انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست بودكاست“TIME BIG "، واستضاف الفنانة أصالة.

كشفت أصالة عن حبها الشديد لوالديها وقالت:" احب امي وأعشق والدي فهو كان شخص غير عادي، وشجعني كثيرا في مسيرتي وكان يعلمني وحينما توفى كنت في عمر ١٥ عاما، واعطاني كل شئ وانا كنت رفيقته.

وتابعت:"أعتقد ان مرضي وصوتي جعلوني اقرب لأبي وانا كنت أعوض حظه، فهو لم يكن محظوظ في الحياة، وعندما توفى شعرت بالمسئولية، وقصة تعلقي بوالدي كانت مشهورة بسوريا، وكنت بجانبة حين توفي، فقد رحل في حادث.

وكشفت الفنانة أصالة عه تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمرارة معها وقالت:" هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة بإستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من ٤ سنوات بسبب حزني.

انا احب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

واكدت انها لاينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين مني.

يستضيف اإلعالمي عمرو أديب فى بودكاست“TIME BIG " عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم:،" جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك الفنانة أصالة اإلعالمي عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم

تسجيلها في بودكاست Time big.