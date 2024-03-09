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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حبيبي وتوأمي.. الفنانة أصالة تهنئ نجلها خالد الذهبي بـ عيد ميلاده

صدى البلد

نشرت الفنانة الكبيرة اصاله نصري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة ل أبنها الكبير خالد الذهبي وهو يحمل ابنه شام ويداعبها.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: احلى مافيك قلب مثله ماصار ابيض قمر الله يحفظ لنا ياه، وكل سنة وانت حبيبي توأم روحي وقطعة من روحي.

وشارك خالد الذهبي في فيلم"الحريفة" بطولة نور خالد النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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