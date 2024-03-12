تحرك من الحكومة في قضية حل مجلس الزمالك

تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة، بطلب الى المحكمة الادارية العليا التى تنظر قضية الزمالك، وطالبت برفض الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20.

وقررت المحكمة الادارية العليا تأجيل الطعن المقام من جمال عبد الكريم المحامي على الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 18 مارس الجارى.

جاء ذلك فى الطعن رقم 12303 لسنة 78 ق والمقام على الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق. والذي قضى منطوق حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات واتعاب المحاماة مناصفة.