عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقلب الطاولة على الجونة ويتقدم بهدفين لهدف

صدى البلد

نحج أحمد فتوح وسامسون اكينولا  في تسجيل هدفين لنادي الزمالك في مرمى الجونة، لتصبح النتيجة ٢-١ للقلعة البيضاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فتوح في استغلال توغل شيكابالا لمنطقة جزاء الجونة ليوجه عرضية ليتلقاها فتوح برأسه في مرمى الجونة في الدقيقة ٥١ من عمر اللقاء، وفي الدقيقة ٥٦ نجح أكينيولا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦.

وكان  قد انتهت أحدث الشوط الأول من مباراة نادي الجونة ونادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة بتقدم الجونة بهدف نظيف.

ونجح رضا عبد السلام في استغلال الخطأ الدفاعي بالزمالك وسجل هدف الجونة الوحيدة في الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة التى انطلقت في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بإستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم :  ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

شوبير يعلق على قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

موضوعات متعلقة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية

شاهندة وفا لاعبة الشطرنج : هدفي تحقيق نتائج جيدة للتأهل إلى كأس العالم

عادل حمادة يحصد برونزية الجودو في دورة الألعاب الأفريقية

الجونة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بالدوري

موديست وسليم| الأهلي يتقدم 2-1 على البنك الأهلي في الشوط الأول

لم يسترد وعيه بالكامل| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر

الجونة يفتتح التسجيل في مرمى الزمالك بالدوري

خطأ دفاعي| رضا سليم يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى البنك الأهلي

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

حسين الشحات يعيد التقدم للنادي الأهلي على حساب البنك الأهلي بالدوري

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

الشرطة البرازيلية: احتجاز عدد من الركاب كرهائن في حافلة بمدينة «ريو دي جانيرو»

أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محارب الحلقة 2 .. حسن الرداد يرفض التعويض وناهد السباعي الانتحـ.ــار

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ