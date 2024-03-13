اللي شغال بفرن عيش يجوز له الإفطار بنهار رمضان.. سعاد صالح توضح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما يثار من البعض على السوشيال ميديا بشأن أن الصيام ليس فرض، والصيام أمر اختيار وعلى الشخص أن يقوم بدفع الفدية بدلا من الصيام في رمضان.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الله لم يضع الفدية بديلا للصيام إلا في حالات والله قال في كتابه الكريم:" ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون".

وأوضحت أن لفظ كتب يدل على الالزام، والفرض، وأي شخص بصحته ولم يكون مسافر عليه أن يصوم، وأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب، والعلاقات الزوجية، وأن الأصل في الصيام هو التقوى.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك بعض الأشخاص تقوم بتحريف كلامها عن الدين، وأنها عندما تتحدث عن حكم شرعي في الدين فهو نابع عن دراستها لـ الفقه المقارن لمدة 40 عامًا.

ولفتت إلى أن تتحدث عن الدين بالعلم، وطالبت من بعض ما يطلقون على أنفسهم مشايخ بعدم الحديث عن الدين دون علم، ودراسة، وأن من يبيح الفدية بدلا من الصيام، فهذا أمر غير صحيح.

وأشارت إلى أن الرجل الذي يعمل في شغل به مشقة، يجوز له أن يفطر في رمضان بسبب طبيعة عمله، مؤكدة :" اللي بشتغل في مخبز عيش أومن يسوق قطار، يحق له أن يفطر في رمضان، لآن هذا العمل به مشقة، ولكن المدخن لا يحق له أن يفطر في نهار رمضان".

