سعاد صالح: اللي مسافر من القاهرة للإسكندرية يجوز أن يفطر بنهار رمضان

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي تكون بين العبد وربه، وأن هذه العبادة خفية لا يطلع عليها غير الله.



وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال في حديث صحيح عن الله " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به" فالصوم عبادة بين العبد والله.

ولفتت إلى أن الله يعطي الرخصة للمريض والمسافر، والذي يعمل في عمل شاق، موضحة أن :" اللي مسافر من القاهرة للإسكندرية يجوز له أن يفطر" فهناك حالات حددها الله والرسول الكريم يجوز فيها الرجل أو المرأة أن تفطر في نهار رمضان.

وأشارت إلى أن السفر من محافظة لـ آخري، وكانت المسافة أكثر من 89 كيلو متر، يجوز للمسافر أن يفطر، وأن الله أعطى رخصة للمسلمين.

وتابعت:" اللي بيفطر برخصة في رمضان يكون صيام اليوم بيوم، أو بفدية لهذا اليوم، إذا كان المرض مانع من الصوم".