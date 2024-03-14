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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين بشأن الطقس في رمضان| درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة حالة الطقس خاصة في أيام “شهر رمضان الكريم”، وذلك نتيجة عدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة، لذلك أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة بدءًا الأحد المقبل الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تقلبات شديدة يصاحبها سقوط الأمطار تمتد إلى القاهرة ومعظم المحافظات.



الطقس 

أمطار متفاوتة الشدة ورياح

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الخميس، انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

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وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على "الفيسبوك" حالة الطقس خلال الأيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن الأرصاد، أوضحت الهيئة، تأثر طقس الأيام القادمة، بعدد من الظواهر الجوية المُختلفة منها، نشاط للرياح، وأمطار متفاوتة الشدة.

بيان الارصاد 

انخفاض درجات الحرارة 

وأعلنت الهيئة،  أنه اعتبارا من الأحد القادم، تشهد حالة الطقس، أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

وتوقعت أن تشهد حالة الطقس، السبت القادم، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وأفادت الهيئة بتواجد نشاط للرياح، على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

كما قالت الأرصاد، إن حالة الطقس الأحد القادم الموافق 17 مارس 2024، تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 إلى 40 %، على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد، على فترات متقطعة.

وأضافت: تأثر طقس الأحد، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن طقس الإثنين القادم، يشهد، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبًان على مناطق من وسط جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن الأحوال الجوية الإثنين القادم، تتأثر أيضا، بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وأكملت، أن طقس الإثنين القادم، يشهد نشاط للرياح، على جميع الأنحاء، على فترات متقطعة؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وواصلت الأرصاد، أن طقس الثلاثاء القادم، يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأردفت الهيئة، تأثر الأحوال الجوية الثلاثاء، بنشاط للرياح، على جميع الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس المتوقعة 

التأثر بكتل هوائية شمالية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية، كما سجلت بعض المحافظات كالصعيد ارتفاعات ملحوظة، إذ وصلت قيم الحرارة بها إلى 36 درجة مئوية، بينما القاهرة كانت 27 درجة مئوية.

وتابعت "غانم": نتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي يحدث انخفاضًا خفيفًا وتدريجيًا في قيم درجات الحرارة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، والمتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأكدت أن طقس اليوم سيكون دافئ بشكل كبير على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أما المناطق الجنوبية المتمثلة في شمال وجنوبي الصعيد وسيناء تشهد طقسا يتراوح بين مائل للحرارة وحار، وذلك خلال فترة النهار خاصة مع شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة.

وأشارت إلى أن الليلة الماضية سجلت درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والمتوقع أن تسجل الصغرى بالليلة المقبلة ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الأجواء ليلا بادرة في معظم المحافظات خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى ساعات الصباح الباكر.

لدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13.
  • الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12.
  • مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11.
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  • سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 12.
  • قنا العظمى 33 درجة والصغرى 14.
  • أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16.
درجات الحرارة المتوقعة 
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