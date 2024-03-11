أخبار التوك شو.. سر غياب محمد صلاح عن قائمة المنتخب.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام رمضان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى



بعد أسبوع.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين.. فيديو

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد قواعد لتحديد أسعار الدواجن في الوقت الحالي، موضحًا أنه من المفترض أن تنخفض أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعار الأعلاف.



سر غياب محمد صلاح عن قائمة المنتخب.. ناقد رياضي يوضح |فيديو

كشف عبدالحميد فراج الناقد الرياضي وعضو رابطة النقاد الرياضيين، تفاصيل إعلان قائمة المنتخب الوطني المصري، استعدادا للدخول في معسكر مغلق، لخوض دورة ودية في شهر مارس الحالي في دولة الإمارات.



كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هذه الفترة من السنة تشهد تباينا في قيم الحرارة نهارا وليلا، مشيرةً إلى أنها مرتبطة بالكتل الهوائية الصحراوية، وبالتالي تشهد فترة النهار دفئا بشكل كبير وفترة الليل تشهد برودة شديدة وبخاصة في المدن الجديدة والمدن المفتوحة.



حقيقة تصريحاته عن رامز جلال.. أمير كرارة ضيف حبر سري الليلة

يحل النجم أمير كرارة ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في أولى حلقات برنامج حبر سري خلال شهر رمضان.



ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.. تنبيه عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد اختلافًا كبيرًا في درجات الحرارة من فترة النهار لـ الليل، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية خلال فترة النهار.



سيول جارفة وأمطار غزيرة.. دول خليجية تشهد طقساً مضطرباً متأثرة بمنخفض جوي

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" دول خليجية تشهد طقساً مضطرباً متأثرة بمنخفض جوي".



سكان غزة يعيشون كابوسا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول أجواء شهر رمضان الكريم في غزة والآراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تحت عنوان «سكان غزة يعيشون كابوسا مخيفا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان».

قصف مدفعي للاحتلال شرق خان يونس وجنوب غرب مدينة غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بوقوع قصف مدفعي للاحتلال شرق خان يونس وجنوب غرب مدينة غزة.



إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : “إبراهيم حسن: محمد صلاح كابتن منتخب مصر ومش مستبعد وغائب بناء على طلبه”.



رمضان صبحي.. حسام حسن يوجه رسالة مهمة للاعبي الأندية المصرية

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" حسام حسن: محدش مستبعد من المنتخب والظروف منعت انضمام لاعبين وفقدنا زيزو ورمضان صبحي".