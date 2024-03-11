إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" إبراهيم حسن: محمد صلاح كابتن المنتخب ومش مستبعد وغائب بناء على طلبه".



وجاء في التقرير أنه لم يتم استبعاد الكابتن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، وقال إن محمد صلاح هو من طلب بعدم الانضمام للمنتخب، وأن ذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.



وأشار إلى أن هناك خطابا جاء لـ اتحاد الكرة، وأن الجهاز الفني للمنتخب لم يستبعد محمد صلاح، معلقًا :" محدش يقدر يجيب لاعب غصب عنه".



وتابع:" الجهاز الفني يعلم قيمة محمد صلاح، والجميع كان يتمنى أن يكون محمد صلاح ضمن لاعبي المنتخب، وأن وجود محمد صلاح يعطي ثقة وقوة للمنتخب".



وكشف أن محمد صلاح، يعلمه الجميع وأي مدرب لا يستطيع أن يستغنى عن محمد صلاح.



