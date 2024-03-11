خيري رمضان: محمد صلاح من اختار عدم الانضمام للمنتخب.. تفاصيل

لن يتم محاسبة حسام حسن عن اختياره للاعبين لضمهم لقائمة المنتخب

قال الإعلامي "خيري رمضان"، إن كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة منتخب مصر، مشيرا إلى أن محمد صلاح ليس من ضمن قائمة اللاعبين.



وأشار "خيري رمضان"، خلال برنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن كابتن إبراهيم حسن صرح أن محمد صلاح هو من اختار ألا ينضم للمنتخب، معلقا: "الكلام يبدو وكأنهم بيسلموا محمد صلاح للجماهير"، لافتا إلى أن محمد صلاح نجم كبير، وفي مرحلة تأهيل.



ولفت خيري رمضان إلى أنه لن يتم محاسبة كابتن حسام حسن عن اختياره للاعبين لضمهم لقائمة المنتخب،

مضيفا: "نحن سننتظر النتائج وهو مازال في مرحلة الإعداد والترتيب".