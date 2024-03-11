رمضان صبحي.. حسام حسن يوجه رسالة مهمة للاعبي الأندية المصرية

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" حسام حسن: محدش مستبعد من المنتخب والظروف منعت انضمام لاعبين وفقدنا زيزو ورمضان صبحي".

وجاء في التقرير أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، قال إنه لا يوجد مستبعدين من قائمة المنتخب الوطني، ولكن جميع اللاعبين متاحين للمنتخب، وأنه تم التواصل مع بعض اللاعبين من أجل تقديم الأفضل مع الأندية الخاصة بهم، حتى يقع الاختيار عليهم في المعسكرات المقبلة للمنتخب.

وتابع حسام حسن، أن هناك بعض العناصر تعرضت للإصابة، ولم يتم الاستعانة بهم، مثل، محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ورمضان صبحي، وأحمد سيد زيزو، وأنه لولا الإصابة لكان الاختيار منهم.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة للجميع، وأي لاعب يثبت نفسه، سيتم الاختيار من أجل الانضمام للمنتخب، قائلا :" أنا شايف الكل".