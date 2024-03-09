محمد صلاح يعلق على تشكيلة منتخب مصر.. ويدمن هذا الأمر

في مقابلة نشرها موقع نادي ليفربول، قال محمد صلاح إنه يتخيل طريقة تسجيل بعض الأهداف قبل تسجيلها بالفعل، وقال إن التدريبات الذهنية أصعب كثيراً من التدريبات البدنية، كما أكد أنه يدمن لعبة الشطرنج، لكنه لا يعرف إذا كانت تساعده بوصفه لاعب كرة قدم.

وبعد عودته للملاعب وتعافيه من إصابة عضلية، وقال قائد منتخب مصر إن التشكيلة الحالية متعطشة لتحقيق النجاح وحصد الألقاب.

وحصد ليفربول لقب كأس الرابطة، ويتصدر الدوري الإنجليزي، كما لا يزال ينافس في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة في التتويج بـ4 ألقاب في الموسم الأخير للمدرب يورغن كلوب.

وقال صلاح: «حسناً، 90 في المائة من أهدافي أتخيلها قبل تسجيلها. أنت تتخيل ما تريد أن تفعله وتحاول تكرار ذلك. أحياناً لا تسير الأمور كما أريد، وأحياناً أنجح».

وأكد المهاجم المصري أنه كان يتمنى أن النصيحة التي كان يتمنى الحصول عليها في صغره هي العمل على الجانب الذهني بشكل كبير.

وقال صلاح: «العمل الذهني أصعب كثيراً من العمل البدني. أعمل في صالة الألعاب البدنية مدة ساعة ونصف الساعة كل يوم. في أغلب الأحيان عندما أعود إلى بيتي أواصل العمل البدني، لكن من الصعب جداً مواصلة العمل على الجانب الذهني. أمارس العمل الذهني 15 دقيقة يومياً وهو أمر صعب».

وأكد مهاجم ليفربول أنه يقضي أيضاً كثيراً من الوقت في لعب الشطرنج، لكنه لا يعرف إذا كان يساعده خلال لعب كرة القدم.

وقال صلاح عن إمكانية أن يساعده الشطرنج في لعب كرة القدم: «لا أعرف بالضبط كيف تساعدني. أنا مدمن للشطرنج بطريقة كبيرة. ألعب تقريباً يومياً، ليس أقل من 7 أو 8 مباريات، وربما أكثر في بعض الأحيان».

وأضاف: «لا أعرف إذا كان هذا يساعدني في تطوير مستواه في كرة القدم أم لا، لكن هذا الأمر يجعلني أفكر بشكل استراتيجي. لا أعرف كيف بالضبط، لكنني أشعر بأنني أحب حقاً لعب الشطرنج»