محمد صلاح يتحدث عن ذكرياته مع كلوب وطموح ليفربول هذا الموسم

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن كواليس جديدة لموقف فريقه من المنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وقال صلاح خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "ليفربول يجب أن يمنح موسم 2023-24 محاولة مناسبة، والجميع متعطش للغاية، لدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء".

وأضاف: "الفريق مختلف هذا العام، واللاعبون متعطشون للغاية، لدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء، نحتاج فقط إلى المحاولة المناسبة، ليس لدينا ما نخسره".

وعن يورجن كلوب وقراره بالرحيل عن النادي

وعن أهم ذكرياته مع المدرب يورجن كلوب، قال: "من الصعب اختيار واحدة، لأننا نعمل معًا لمدة ثماني سنوات، يمنح كلوب اللاعبين الحرية في طريقة اللعب والتعبير عن أنفسهم".