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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. صفاء سلطان تروج للدوار العاشر

صفاء سلطان
صفاء سلطان

روجت الفنانة صفاء سلطان لأحدث مسلسلاتها “الدوار العاشر”  المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

ونشرت صفاء سلطان البوستر الرسمي للمسلسل، وكتبت معلقة: شيرين عبدالحق.. صحفيه اردنيه تلاحق قضايا الفساد بتحب وبتنحب بس مو من اي حدا عادي .. تابعوني برمضان على التلفزيون الاردني بمسلسل (الدوار العاشر) دراما اردنيه بنكهه مختلفه وبشكل جديد تحت ادارة مخرج مميز ومجموعه من نجوم الاردن المتميزين المسلسل انتاج التلفزيون الاردني اشراف عام الاستاذ رائد عربيات تأليف الدكتور محمد البطوش واخراج المتميز محمد لطفي ولأول مره امام عدسته وتحت إدارته.

وتعرضت الفنانة صفاء سلطان لإنتقادات حـادة بسبب رقصها الجـريء في إحدى اللقاءات  ، وجاءت التعليقات تهاجمه على هذا التصرف خاصه بعد بكائها على احداث فلسطين حيث كتب احد المتابعين : هي يلي كانت عم تبكي مشان بلدها.

كشفت الفنانة صفاء سلطان، عن تلقيها رسالة من أهل غزة وبالأخص القاطنين في مدينة جنين التي تقع في شمال الضفة الغربية. إعلان
ونشرت "صفاء" نص الرسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" والتي تضمنت الآتي: "إهداء من شباب جنين للفنانة بنت جنين صفاء سلطان". 


وعلقت  "صفاء" على الرسالة، قائلة: "أحلى شئ ممكن يوصلني بحياتي من باب مخيم جنين من أخواتي وعزوتي شباب ورجال العز، ربي ينصركم ويحميكم ويثبتكم ويا رب اللقاء القريب ببلدي حبيبتي أصلي وعنواني وهويتي وبيتي أنا صفاء ابنة سمير ابن جنين أبناء فلسطين أخت محمد وسلطان وحمزة وأفتخر.. شكرًا من أعماق روحي ودعواتي لرب العالمين بالنصر القريب".وتواصل صفاء سلطان دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بمواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد الآلاف من العائلات والمدنيين.

وكشفت صفاء سلطان مؤخرًا ، عن تعرضها لتهديدات بسبب مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية ونشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.وكان أول مقاطع الفيديوهات التي نشرتها "صفاء" على حسابها بتطبيق "إنستجرام" وهي بالوشاح الفلسطيني وعلقت خلاله على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، قائلة: "من دمشق هنا القدس، تحية للفلسطينيين تحية لطوفان الأقصى، نعم نعيش اليوم طوفان الأقصى اللي كلنا بنفتخر فيه ونتباهي فيه كفى ذل كفى دم، عائدون نعم عائدون".واستكملت: "الجملة دي بسمعها من وأنا صغيرة من ستي وجدي الفلسطينيين لما كانوا يقولولي راجعين ومعهم مفتاح البيت بيت جدي في فلسطين، النهاردة حلم جدي بيتحقق بعد النزوح والتهجير نعم عائدون، من 75 سنة جاءت إسرائيل واحتلت بلادي فلسطين قتلوا نسائنا قتلوا شيوخنا أطفالنا بقروا بطون الحوامل".

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