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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

النهائية| تفاصيل أول قائمة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وقصة التحدي الأول

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح

انتهى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من اختيارات القائمة النهائية لمنتخب مصرلمعسكر شهر مارس الحالي، والتي تعد القائمة الأولى والتجمع الأول تحت قيادة حسام حسن.

أزمة في اختيارات المحترفين 

استدعى حسام حسن المدير الفني للمنتخب سبعة محترفين هم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي.

وشهدت القائمة مفاجآت بشأن استبعاد محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي للمرة الأولى من معسكرات المنتخب، وكذلك أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي والذي انضم خلال آخر قائمة للمنتخب.

كما شهدت القائمة تواجد محمد صلاح كابتن منتخب مصر، على الرغم من إعلان نادي ليفربول إصابة اللاعب وخضوعه للعلاج.

25 لاعب بالقائمة 

حسام حسن المدير الفني للمنتخب قرر ضم 25 لاعبا فقط لقائمة المنتخب، منهم 4 حراس مرمى في معسكر مارس الذى ينطلق 12 مارس الجاري.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل القائمة النهائية التي كان مقررا الإعلان عنها في وقت سابق، عقب نهائي كأس مصر  حتى يطمئن على جاهزية العناصر المختارة.

لاعبون على عتبة المنتخب

ووفقًا لتحليلات قد تشهد قائمة اللاعبين المحليين تواجد عدد من اللاعبين الذين غابوا عن قوائم المنتخب سابقًا وعلى رأسهم حسين الشحات ومصطفى شوبيرـ وحسام عبد المجيد ومحمد شكري وكالوشا.

كذلك يفاضل حسام حسن بين عدد من لاعبي الدوري المصري وهم عمر الساعي وغنام محمد وحسام أشرف وأحمد أمين أوفة وزيكو وأحمد عاطف.

مؤتمر صحفي غدًا 

ويعلن غداً الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس والذي يشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا ، بدولة الإمارات .

ويعقد التوأم حسام و إبراهيم حسن مؤتمراً صحفيا في الساعة الثانية ظهر غداً الأحد بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس .

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب ينوي استدعاء جناح الأهلي حسين الشحات بدلا من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

أول تحدي أمام حسام حسن 

ويخوض حسام حسن أول تحدياته من خلال دورة ودية في الإمارات يلتقي خلالها منتخب نيوزيلندا.

والفائز من لقاء مصر ونيوزيلندا سيلتقي الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في نهائي الدورة الودية، قبل أن يعود حسام حسن ليستكمل رحلة منتخب من أجل الصعود لكأس العالم. 

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