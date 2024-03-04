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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: صلاح أهم لاعب في منتخب مصر من 2013

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق، أن ناصر ماهر لاعب الزمالك أخطأ في تصريحاته عن ناديه السابق فيوتشر، وكان عليه توجيه الشكر فقط واغلاق الصفحة تماما والتركيز في مسيرته مع النادي الأبيض، مشيرا إلى أن الجماهير لن تشيد بأي لاعب سوى بمستواه في المستطيل الأخضر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "موضوع محمد صلاح مع منتخب مصر يخص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وصلاح هو أهم لاعب حاليًا في منتخب مصر، ومن أبرز لاعبي العالم".

وأضاف: "صلاح يتعامل بشكل مميز دائما مع الأجهزة الفنية لمنتخب مصر، وسبق وانضم مصابا للمنتخب خلال تواجدي في جهاز المنتخب، ويجب أن يتم التعامل بشكل جيد معه خلال الفترة الحالية، والذي دائما يحظى بحب واحترام من كل المدربين، خصوصًا الأجانب الذين تولوا تدريب الفراعنة، وما المانع من عدم التواجد في معسكر المنتخب القادم والذي سيتم خوض فيه عدد من المباريات الودية".

وواصل: "صلاح هو أهم لاعب في منتخب مصر من 2013، وله دور كبير في انتصارات المنتخب، وحسام حسن وإبراهيم قدموا لمصر الكثير وأساطير في تاريخ الكرة المصرية، وأتمنى عدم الانسياق وراء السوشيال ميديا وصناعة أزمات مع اللاعبين، والتعامل في الاندية يختلف دائما عن المنتخبات".

وأكمل: "لابد أن تكون علاقة الجهاز الفني باللاعبين جيدة، ويتم اختيار أفضل اللاعبين في مصر وكلهم عناصر مميزة، وأي لاعب يخطأ يُحاسب، مع ضرورة المعاملة الحسنة على كل اللاعبين".

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