أول قرارات العميد.. حسام حسن يستبعد محمد صلاح من قائمة معسكر المنتخب

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، اليوم قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في أول معسكر تحت قيادته، الذي سينطلق في 12 مارس الجاري، ويتضمن دورة دولية ودية في الإمارات مع مشاركة نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.
وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح، نجم ليفربول، من القائمة النهائية.
إليك قائمة المنتخب المصري:
- محمد عواد
- محمد أبوجبل
- المهدي سليمان
- مصطفى شوبير
- محمد هاني
- أكرم توفيق
- محمد حمدي
- محمد شكري
- أحمد حجازي
- رامي ربيعة
- محمد عبد المنعم
- أحمد رمضان بيكهام
- مروان عطية
- حمدي فتحي
- إمام عاشور
- محمد مجدي أفشة
- أحمد نبيل كوكا
- محمود تريزيجيه
- مصطفى فتحي
- حسين الشحات
- عمر مرموش
- مصطفى محمد
- أحمد عاطف
- محمد شريف
- محمد الشامي