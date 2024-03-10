أول قرارات العميد.. حسام حسن يستبعد محمد صلاح من قائمة معسكر المنتخب

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، اليوم قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في أول معسكر تحت قيادته، الذي سينطلق في 12 مارس الجاري، ويتضمن دورة دولية ودية في الإمارات مع مشاركة نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح، نجم ليفربول، من القائمة النهائية.

إليك قائمة المنتخب المصري: